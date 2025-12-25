АвтоМир

Ограничение скорости на трех участках трассы Р-23 в Псковской области будет действовать 26 декабря

0

Ограничение скорости будет действовать на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».


 

На участке 415+000 (пр) километров ограничение скорости движения будет действовать справа с 09:00 до 12:00 из-за ямочного ремонта.

На участке 424+000 – 425+000 километров ограничение скорости движения будет действовать слева с 09:00 до 16:00 в связи с погрузкой и вывозкой порубочных остатков.

На участке 448+000-457+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 связано с выправкой знаков, очисткой катафотов и уборкой мусора.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru