Ограничение скорости на трех участках трассы Р-23 в Псковской области будет действовать 26 декабря

Ограничение скорости будет действовать на трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».





На участке 415+000 (пр) километров ограничение скорости движения будет действовать справа с 09:00 до 12:00 из-за ямочного ремонта.

На участке 424+000 – 425+000 километров ограничение скорости движения будет действовать слева с 09:00 до 16:00 в связи с погрузкой и вывозкой порубочных остатков.



На участке 448+000-457+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 связано с выправкой знаков, очисткой катафотов и уборкой мусора.