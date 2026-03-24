Ограничение скорости будет действовать на десяти участках трассы Р-23 «Псков» 25 марта

Ограничение скорости будет действовать на десяти участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 25 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55-31 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической очистки обочин.

На участке 31-55-31 километров ограничение скорости движения введу в оба направления с 08:00 до 17:00 для механической мойки ШЗЭ.

На участке 137-139-137 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за замены дилиниаторов.

На участке 112-99-112 километров ограничение скорости движения введут в направлении на Псков по правой полосе с 08:00 до 17:00. Будет проходить мойка СБО.

На участке 158-179-158 километров ограничение скорости движения будет действовать в направлении на Псков по правой полосе с 08:00- 17:00 из-за механической очистки краевой.

На 102-104 километрах ограничение скорости движения введут в направлении на Псков по правой полосе с 08:00 до 17:00 для механической мойки ШЗЭ.

На участке 180+000-320+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить очистка мостовых сооружений от пыли и грязи, промывка тротуаров и участков под барьерным ограждением, очистка водоотводных лотков водой.

На участке 400+000-406+000 километров ограничение движения будет действовать в оба направления с 11:00 до 17:00 из-за ямочного ремонта а/б покрытия рециклером.

На участке 433+000-436+000 километров ограничение движения введут в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет проходить очистка барьерного ограждения водой из шланга, а также очистка прикромочных лотков водой и мойка стен автопавильонов.

На участках 454+000-462+000 и 468+000-475+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будут проходить очистка и замена катафотов, выправка знаков и стоек, уборка мусора.