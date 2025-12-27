АвтоМир

Автопродление водительских прав перестанет действовать в России с 1 января

Водительские права перестанут автоматически продлевать с 1 января 2026 года, однако истекающие до конца 2025 года будут считаться действительным еще три года. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса. Затем в 2022 году инициатива была выдвинута МВД России совместно с Минэкономразвития России, и продление также было изначально задумано как временная мера. С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие», — сказал Федяев.

Парламентарий подчеркнул, что водителям не нужно срочно менять права сейчас, если их срок действия истек или истекает в период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, пишут РИА Новости

