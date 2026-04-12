Проезд в общественном транспорте для псковских ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатным в мае

В течение всего мая проезд в общественном транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц в Псковской области будет бесплатным, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.

Мера будет распространяться на городские, пригородные и междугородние маршруты, а также на проезд в железнодорожном транспорте на территории региона для следующих категорий граждан:

  • инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
  • лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
  • граждане, которые работали в тылу и были награждены за самоотверженный труд в период войны;
  • бывшие узники нацистских концлагерей;
  • супруги погибших или умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также нетрудоспособные члены их семей.
