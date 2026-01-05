АвтоМир

Один человек погиб и два ранены в результате наезда автомобиля на экскаватор в Палкинском районе

Стали известны подробности ДТП с погибшим в Палкинском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, столкновение двух транспортных средств произошло 2 января в 18.02 на 29-м километре  дороги Старый Изборск — Палкино – Остров.

Фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

Мужчина 1953 года рождения за рулем «Хендэ Элантра»  допустил наезд на стоящий экскаватор Volvo. В результате ДТП водитель «Хендэ» и пассажир — молодой человек 2007 года рождения с полученными травмами госпитализированы в Псковскую областную клиническую больницу.

Пассажир - женщина 1975 года рождения  погибла до приезда скорой помощи. 

