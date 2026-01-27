 
Движение «Лады» с Ипподромной стало причиной ДТП на улице Труда в Пскове. ФОТО

Стали известны подробности очередного ДТП на перекрёстке улиц Труда с Ипподромной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 января в 19.55 у дома № 26-г по улице Труда.

Девушка 2004 года рождения за рулем автомашины «Лада Веста» при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступила «Пежо 307», с которым совершила столкновение. «Пежо» наехал на бордюрный камень.

Пострадавших нет.

Всего за 26 января Госавтоинспекция оформила 5 ДТП в Пскове, из них одно с пострадавшим.

