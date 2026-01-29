 
В Локнянском округе усиленно работают коммунальных службы из-за снегопадов

Снежные осадки добавили работы всем коммунальным службам, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Видео: Иван Белугин / Telegram

«Зима в этом году щедро одарила округ снегом», - отметил он.

Коммунальные службы округа работают в усиленном режиме. Вся техника на линии, сотрудники занимаются расчисткой дорог с раннего утра и до позднего вечера. 

Иван Белугин отметил: «Понимаю, что не везде удаётся сразу убрать идеально. Снегопад был действительно обильным  — но мы держим ситуацию на контроле и делаем всё возможное, чтобы проезд и безопасность были обеспечены».

Пресс-портреты

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

