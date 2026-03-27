Объявлен аукцион на устройство нового светофора на улице Поземского в Пскове

Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по устройству светофорного объекта на пересечении улицы Леона Поземского с Ваулиногорским шоссе в Пскове. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена 5 млн 389 тыс. 307,54 рублей.

Фото: Панорама Яндекса, 2023 год

Окончание работ: 21 декабря 2026 г. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, по согласованию с заказчиком.

Подрядчик гарантирует качество результатов выполненных работ, включая качество всех используемых материалов в полном объеме:

- светофоры дорожные - не менее 5 лет;

- дорожные знаки - не менее 10 лет;

- контроллер дорожный - не менее 8 лет;

- опора знака дорожного - 5 лет;

Напомним, ранее в Пскове было принято решение об устройстве светофора на перекрестке улицы Леона Поземского и Ваулиногорского шоссе. Он необходим для изменения схемы выезда маршрутных автобусов с территории «Псковпассажиравтотранса». Сейчас общественный транспорт при выходе на маршрут поворачивает налево на 4-полосной дороге. Светофор будет оборудован дополнительной секцией для поворота налево, она позволит автобусам безопасно выполнить манёвр.

