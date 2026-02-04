Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 5 февраля

Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 31-55-31 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00 из-за уборки снега у СБО ротором.

На участке 99-158-99 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 18:00. Будет проходить механическая уборка снежного вала от МБО ротором.

На участке 79-179-79 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 18:00 из-за механической уборки перекрестков, заездных карманов и площадок отдыха.

На участке 133-99-133 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00. Будет проходить очистка обочины автогрейдером.

На участках 441+000-450+000 и 475+000-481+000 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить очистка от снега обстановки пути и очистка мостов.

На участке 524+000-531+000-537+000 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за очистки мостов и путепроводов от снега.