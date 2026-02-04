Водитель «КИА» получил удар сзади от «Лады» при пропуске пешехода на Рижском. ВИДЕО

Водитель «КИА» получил удар сзади от «Лады» при пропуске пешехода на Рижском проспекте в Пскове. Момент столкновения двух автомашин на перекрестке с улицей Рокоссовского попал на видеозапись камеры Pskovline 4 февраля в 19.04.

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

Оба автомобиля двигались с улицы Рокоссовского на разрешающий сигнал светофора, выполняли поворот налево на Рижский проспект. Пешеход двигался через Рижский проспект также на разрешающий сигнал светофора.

В 19.45 на место происшествия ненадолго прибыл экипаж ДПС. Участники еще около часа провели время на перекрестке.