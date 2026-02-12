Автомобили Mazda и УАЗ изъяли у псковского и великолукского водителей за нетрезвую езду

Нетрезвые водители, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, попались полицейским на псковских дорогах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На дороге в Псковском муниципальном округе вечером 10 февраля инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль УАЗ, за рулем которого оказался местный житель 1982 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

А в Великих Луках утром 11 февраля по проспекту Ленина на автомашине Mazda ехал 41-летний горожанин, тоже находившийся «под градусом». Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Транспортные средства изъяты.