 
АвтоМир

Стоимость месячных проездных на пригородных маршрутах в Псковской области вырастет с марта

0

С 1 марта 2026 года в Псковской области изменится стоимость месячных проездных билетов на пригородных маршрутах, которые обслуживает АО «Псковпассажиравтотранс», сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии. 

Продажа проездных по новым ценам начнётся уже с 25 февраля.

Стоимость будет зависеть от дальности поездок:

  • в границах первой зоны (до 15 километров) — 1 800 рублей;
  • в границах второй зоны (до 30 километров) — 2 700 рублей;
  • в границах третьей зоны (до 50 километров) — 4 300 рублей.

По сравнению с предыдущими тарифами, цены выросли на 200 рублей для первой зоны, на 300 рублей для второй и на 500 рублей для третьей. 

Напомним, с 1 января в Псковской области подорожал проезд в автобусах. 

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026