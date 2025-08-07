АвтоМир / Официально

Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров в городах Псковской области

В Пскове утверждены предельные регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом с 1 января 2026 год. Соответствующий приказ Министерства тарифов и энергетики Псковской области №143-ат от 09.12.2025 опубликован на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

С 1 января 2026 года предельный регулируемый тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа «Город Псков» составит 46 рублей за одну поездку. Провоз багажа – также 46 рублей.

Также еще одним приказом утверждены тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа «Великие Луки» - 37 рублей.

Еще одним приказом установлены максимальные тарифы на перевозку пассажиров для поселка Бежаницы, поселка Дедовичи, города Дно, города Невель, города Новосокольники, города Опочка, города Остров, города Печоры, города Порхов, города Пустошка, города Себеж, поселка Струги Красные – 32 рубля за одну поездку.

Согласно примечанию к тексту документа, данный тариф является предельным максимальным. Снижение установленных тарифов проводится организациями и индивидуальными предпринимателями самостоятельно.