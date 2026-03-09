 
Водитель «Лады» устроил ДТП на Дамбе в Пскове, не пропустив автомобиль при повороте ВИДЕО

Водитель «Лады» устроил ДТП на Дамбе в Пскове, не пропустив автомобиль при повороте. Столкновение двух автомашин на Красноармейской набережной зафиксировала видеокамера Pskovline 9 марта около 17.00.

Водитель «Лады» двигался по улице Юбилейной, выполняя поворот направо под зеленую стрелку светофора при основном красном и не уступил дорогу автомашине, двигавшейся по Красноармейской набережной. Произошло боковое столкновение.

Затруднено движение в сторону улицы Максима Горького.

В 17.13 на место происшествия прибыл экипаж ДПС, на момент публикации оформление продолжается.

