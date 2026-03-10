В Пскове за выходные трижды не повезло водителям «Хендаев». ФОТО

Фотографии предоставлены отделом Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову

В Пскове разогнавшийся водитель «Лады Калины» врезался в «Хендай Солярис». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 марта в 15.30 на улице Советской Армии у дома 119.

Мужчина 1997 года рождения за рулём «Лады» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Хендай» под управлением женщины 1992 года рождения. Пострадавших нет. Автомобили получили заметные технические повреждения. Водителя «Лады» привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за несоблюдение дистанции.

7 марта 17.30 на регулируемом перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского произошло столкновение двух автомобилей. У дома 22 по Рокоссовского женщина 1985 года рождения за рулем автомашины «Хендай Солярис» при повороте налево не уступила дорогу автомашине «Ниссан Кашкай» под управлением женщины 1957 года рождения, совершила столкновение. Водитель «Ниссана» двигалась во встречном направлении прямо. Пострадавших нет. Водителя «Хендая» привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков). Оштрафована на 1000 рублей.

9 марта на Красноармейской набережной у дома 23 в 17.00 водитель «Лады Иксрей», мужчина 1959 год рождения не уступил дорогу автомашине «Хендай ай30» под управлением женщины 1997 года рождения. Водитель «Лады» поворачивал направо при включенной дополнительной секции светофора одновременно с основным красным сигналом светофора. Пострадавших нет. Водителя «Лады» привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ, оштрафован на 1000 рублей.

ДТП с пострадавшими 6-9 марта в Пскове не зарегистрировано.