На «четырёх углах» в Пскове водитель седана не дождался зеленого сигнала и приехал в кроссовер

ДТП произошло в Пскове на улице Горького в момент ожидания разрешающего сигнала светофора. Видеокамера Pskovline зафиксировала столкновение двух автомашин 15 марта в 18.15 напротив дома 14/6 по улице Максима Горького.

Автомашины столкнулись в полосе, предназначенной для поворота направо на Ольгинский мост. Пока горел запрещающий сигнал светофора, водитель темного кроссовера проехал немного вперед. Стоявший сзади белый седан повторил следом и врезался в автомобиль спереди.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС для оформления.