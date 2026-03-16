Водителя в Великих Луках оштрафовали за наезд на ребенка на пешеходном переходе

Водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» сбил 9-летнюю девочку в Великих Луках у дома №18 по улице Малышева 12 декабря 2025 года. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и получил лёгкий вред здоровью. Его госпитализировали. Судья Великолукского городского суда рассмотрел дело о ДТП и назначил правонарушителю штраф в размере 7 500 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

При назначении административного наказания суд учёл, что водитель признал вину и добровольно выплатил семье потерпевшей 75 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд также учёл, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, и это стало отягчающим обстоятельством.

Мужчину признали виновным в правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ.