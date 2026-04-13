Стали известны подробности наезда на ограждение на Коммунальной в Пскове

Стали известны подробности ДТП с наездом на ограждение на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 апреля в 18.30 у дома №64 по Коммунальной.

Женщина 1951 года рождения за рулем «Рено Сандеро» совершила наезд на препятствие – дорожное ограждение. Пострадавших нет.

Согласно объяснению водителя, она двигалась по Коммунальной со стороны улицы Балтийской в правой полосе. Машина не остановилась и чтобы избежать столкновения с впереди стоящим транспортным средством, она вывернула вправо на тротуар.

Вынесен отказ о возбуждении дела об административном производстве. Водителю предстоит самостоятельно разбираться о возмещении ущерба с собственником ограждения.