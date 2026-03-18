Временный объезд запустили на мосту через реку Кухва в Пыталовском округе

Продолжается капитальный ремонт моста на 114-м километре автодороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок. Для удобства местных жителей и бесперебойного проезда транспорта на участке организовали временный объезд. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. 

Фото здесь и далее: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

«Временный объезд позволит безопасно проводить основные работы на объекте, не останавливая движение», - сообщили в министерстве. 

Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На капремонт из федерального бюджета выделено около 192 миллионов рублей. Завершить обновление планируют в ноябре 2026 года

Напомним, что работы на объекте начались в феврале 2026 года. Состояние моста было признано аварийным, поэтому его ремонт стал одной из приоритетных задач.

 

