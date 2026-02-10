Капитальный ремонт моста через реку Кухва начался в Пыталовском округе

В Пыталовском муниципальном округе приступили к капитальному ремонту моста через реку Кухва на 114-м километре автодороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Сейчас на объекте подрядчики возводят временный мост и занимаются организацией объездной дороги. Это необходимо для обеспечения бесперебойного движения транспорта на время проведения основных ремонтных работ.

Мост является важным транспортным узлом, обеспечивающим подъезд к деревням Савинцы и Носово. Он также находится вблизи границы с Латвийской Республикой. В связи с тем, что текущее состояние сооружения характеризуется как аварийное, его ремонт стал одной из ключевых задач.

Капитальным ремонтом моста через реку Кухва занимается подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский Берег». Финансирование проекта осуществляется за счёт средств федерального бюджета в объёме свыше 192 миллионов рублей. Завершение всех работ запланировано на ноябрь 2026 года.

Реализация проекта позволит восстановить безопасную и надежную транспортную связь для жителей Пыталовского муниципального округа