Пациент порховской больницы угнал автомобиль соседа по палате. ВИДЕО

Полиция Пскова по горячим следам задержала пациента больницы в Порхове, угнавшего машину соседа по палате, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Видео: УМВД России по Псковской области

В дежурную часть отдела МВД России «Порховский» за помощью обратился пожилой мужчина, находившийся на тот момент на стационарном лечении в больнице на улице Крестьянской в городе Порхове. Гражданин сообщил о пропаже своего автомобиля Volkswagen Polo, который он ранее припарковал у медицинского учреждения.

Выяснив обстоятельства произошедшего, оперативный дежурный незамедлительно ввёл план «Перехват» с целью установления местонахождения угнанной машины.

Вскоре в Пскове один из экипажей отдельной роты ДПС Госавтоинспекции городского управления МВД России заметил на одной из магистралей областного центра подходящую под ориентировку иномарку и подал её водителю сигнал об остановке, однако тот проигнорировал законное требование и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Полицейские организовали преследование нарушителя, а тот начал совершать опасные манёвры, стараясь оторваться от стражей правопорядка. Лихач выезжал на встречную полосу и проезжал перекрёстки на красный свет, создавая реальную угрозу для окружающих.

Слаженными действиями автоинспекторов и подключившегося к преследованию наряда патрульно-постовой службы полиции иномарка была заблокирована в одном из городских дворов, а находившийся за рулём молодой человек задержан. Им оказался 18-летний житель Порхова, никогда не получавший водительского удостоверения.

В ходе разбирательства выяснилось, что юноша лежал в одной палате вместе с владельцем автомобиля. Воспользовавшись отсутствием внимания своего соседа, он незаметно взял ключи от его транспортного средства и уехал на нём в Псков. Свой поступок задержанный объяснил желанием развеяться и отдохнуть от больничной обстановки. 

В итоге в отношении фигуранта, помимо 10 составленных административных протоколов за грубые нарушения ПДД, отделом дознания ОМВД России «Порховский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ.

