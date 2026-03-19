Пересмотреть схему движения по полосам на улице Чудской предложили в Пскове

Пересмотреть схему движения по полосам на улице Чудской на перекрестке с улицей Алмазной предложили в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее обращение рассмотрела 19 марта городская комиссия по безопасности дорожного движения.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков предложил изменить схему организации дорожного движения на перекрестке улиц Чудская и Алмазная. Сейчас по улице Чудской из левой полосы разрешено двигаться налево и прямо.

Крайние левые полосы часто занимают водители движения в прямом направлении, поворот налево и разворот не всегда можно выполнить. По словам Григория Стороненкова, достаточно основных полос для движения прямо. В крайних левых полосах предлагается оставить только поворот налево.

Аналогичная схема действует на улице Коммунальной на перекрестке с Народной, на Яна Фабрициуса перед Гражданской. Однако на Чудской больше полос для движения прямо.

После обсуждения принято решение пока ничего менять. В ближайшее время начнется ремонт покрытия на мосту Александра Невского, половина проезжей части будет закрыта для проведения работ.