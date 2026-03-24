Подрядчик повредил трубу при строительстве Северного обхода Пскова

При строительстве Северного обхода Пскова за торговым центром «Фьорд Плаза» подрядчик повредил трубопровод, из-за чего часть микрорайонов осталась без холодной воды. Директор «Псковавтодора» Павел Кипрушев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заверил, что работы по устранению аварийной ситуации уже ведутся.

«На месте сейчас находится мой заместитель, который курирует это направление. Вместе с подрядчиком они сейчас разбирают насыпь, которая над этим водопроводом проходит, с целью дальнейшего устранения этой протечки. В ближайшее время, когда они поймут характер повреждения, протечку устранят», - сказал Павел Кипрушев.

Ситуация находится на контроле, протечку стараются устранить в ближайшее время.

Напомним, завершение работ по строительству второй очереди Северного обхода назначено на 29 октября 2027 года. Общая протяженность строящейся дороги составляет 8,736 км. В ее составе шесть путепроводов (три путепровода в теле основной дороги, один путепровод на пересечении с основной дорогой, две разноуровневые развязки) и новый мост через реку Великая на шести опорах длиной 404 метра.