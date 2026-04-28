В Пскове доставщик на мопеде «догнал» фургон. ФОТО

В Пскове доставщик на мопеде «догнал» фургон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 апреля в 16.00 на улице Ижорского Батальона у дома 8-б.

Водитель мопеда «Орландо» без госномеров, молодой человек 2003 года рождения, при движении не соблюдал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, столкнулся с автомашиной «Фольксваген Транспортер». Фургон под управлением водителя 1980 года рождения двигался в попутном направлении.

Пострадал водитель мопеда. После осмотра в областной больнице отпущен. Водители трезвые.

В Госавтоинспекции отметили, что у водителя мопеда имеется водительское удостоверение.

Объем двигателя мопеда - 49,49 куб. см., не требует прав.

Добавим, судя по фото, мопедом управлял работник службы доставки.