У деревни Уграды строят четыре съезда для подключения Северного обхода к трассе «Псков – Изборск»

Транспортная развязка строится на участке Северного обхода в районе деревни Уграды, которая обеспечит безопасный съезд и заезд за счет выделенных полос разгона и торможения. Работы проходят в рамках продолжения поэтапной организации «подключения» к федеральной трассе А‑212 «Псков – Изборск», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Сейчас на подходах к трассе ведется отсыпка насыпей и формирование четырех съездов. На подготовительном этапе из зоны будущего строительства были вынесены километры инженерных сетей: канализации, водоснабжения и линий электропередачи. На период проведения работ будет действовать временная схема движения.

«Строительство развязки – важная часть реализации масштабного проекта, который создаст новый удобный и безопасный выезд на федеральную сеть автодорог и улучшит транспортную доступность региона», – резюмировал Михаил Ведерников.

Работы ведутся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, масштабный проект включает в себя 4-полосную магистраль, 2 транспортные развязки в разных уровнях, 6 путепроводов и новый мост через реку Великую протяженностью более 400 пог. м, который станет крупнейшим в регионе.