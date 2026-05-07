В столкновении с участием четырёх автомашин на улице Юбилейной в Пскове пострадавших нет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 мая в 21.35 на улице Юбилейной, 38.

По предварительной информации, водитель «БМВ», мужчина 1998 года рождения, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения.

В результате произошло столкновение с автомашиной «Лада Гранта» под управлением мужчины 1994 года рождения, по инерции произошел удара автомашинами «Форд Турнео» (за рулем мужчина 1969 года рождения) и «Мицубиси Лансер» (управлял молодой человек 2005 года рождения).

Пострадавших нет. Оформлено как ДТП с техническими повреждениями.

Водитель «БМВ» трезвый. В отношении мужчины составлен административный материал по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ - выезда на полосу встречного движения.