Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах

В пятницу и последние выходные июня Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей, особое внимание будет уделено выявлению автомобилистов, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. О готовящихся рейдах 26 июня объявили региональные управления ведомства.

Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областях и в других регионах страны.

Госавтоинспекция напомнила водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. «Сплошные» проверки на российских дорогах для выявления водителей, севших за руль после употребления спиртных напитков, проводятся в выходные дни автоинспекторами на постоянной основе, пишут «Известия».

«Езда в состоянии опьянения недопустима: это ставит под угрозу жизнь и здоровье как самого водителя, севшего в нетрезвом виде, так и его пассажиров, а также других участников дорожного движения. Настоятельно просим граждан, ставших свидетелями, как человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, сообщить об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — отметил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от медицинского освидетельствования, влекут за собой лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупный штраф. Кроме того, в ряде случаев за эти действия водителю грозит уже уголовная ответственность.