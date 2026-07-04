Михаил Ведерников о ситуации с топливом: На выходных прогнозируем ухудшение

По текущим наблюдениям, ажиотаж на топливо в Псковской области незначительно спал, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

Ряд заправок на трассах спокойно отпускал топливо в течение дня и даже без особых очередей. Но были и заметные исключения.

Зафиксированный суточный антирекорд – очередь ранним утром в Дно, где насчитали 106 машин. В ряде районов суточная норма бензина заканчивалась в первой половине дня. В Пыталово, например, его полностью разобрали уже к 9:30.

«Несмотря на некоторые положительные сдвиги, на выходных прогнозируем ухудшение ситуации. Сейчас дачный сезон. Большое количество людей, в основном, на личном транспорте, приедет из других регионов. Поэтому ожидаем, что топливо будет заканчиваться ещё быстрее, чем сейчас. Прошу это учитывать при планировании выходных. Завтра снова обновлю информацию», - заключил губернатор.