В Пскове ограничат движение транспорта в день концерта группы «Ленинград». Об этом сообщается в постановлении администрации Пскова №1001 от 10 июля.

Будет введено временное прекращение движения автотранспорта 25 июля с 08.00 до 23.00 по улице Кузнецкой от площади Победы до Октябрьского проспекта, по улице Спортивной.

Определены в качестве объездов улицы Некрасова, Яна Фабрициуса, Советская, Вокзальная, Гражданская, Октябрьский проспект.

«Ленинград» под руководством Сергея Шнурова даст концерт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 25 июля.