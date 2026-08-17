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Водитель грузовика вытеснил «Гранту» на разделительную полосу в Пскове

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Водитель грузовика вытеснил легковой автомобиль на разделительную полосу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 августа в 11.00 у дома №4 по улице Чудской.

Водитель автомашины «Ситрак», мужчина 1983 года рождения, при перестроении совершил столкновение с «Ладой Гранта» под управлением мужчины 1984 года рождения.

«Гранта» в результате оказалась на разделительной полосе.

Пострадавших нет.

Автомашины получили технические повреждения.

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