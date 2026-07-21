В Великих Луках приступили к ремонту дороги на набережной Лейтенанта Шмидта

Ремонт дорожного полотна на набережной Лейтенанта Шмидта начался на участке напротив известного великолучанам салона «Великие Луки», где расположена автомобильная парковка. Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

По словам депутата, это одно из самых оживленных мест города. Здесь ежедневно проходят сотни жителей и гостей Великих Лук: рядом работают магазины и кафе, а во время городских праздников именно здесь разворачивается ярмарка. Высокая нагрузка на покрытие со временем сказалась на его состоянии, поэтому ремонт был необходим.

«Специалисты ДСУ уже приступили к работам. Уверен, что совсем скоро этот участок станет более комфортным и безопасным для автомобилистов и пешеходов», - подчеркнул Дмитрий Белюков.

По поручению фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе депутат выйдет на общественный контроль выполненных работ, чтобы оценить их качество и соответствие всем необходимым требованиям.