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Начался ремонт 5-километрового участка региональной трассы Изборск – Палкино – Остров

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Начался ремонт 5-километрового участка региональной трассы Изборск – Палкино – Остров буквально на въезде в центр нашего округа, сообщил глава округа Дмитрий Быстров в своем Мах.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Мах

Интенсивность движения достаточно серьезная, участок требовал обновления. 

В настоящее время подрядчик работает сразу на двух отрезках: фрезерует старое покрытие и укладывает выравнивающий слой. Работы проходят в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», на ремонт направлено свыше 120 миллионов рублей.

Завершение работ запланировано к 10 ноября.

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