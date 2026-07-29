Начался ремонт 5-километрового участка региональной трассы Изборск – Палкино – Остров буквально на въезде в центр нашего округа, сообщил глава округа Дмитрий Быстров в своем Мах.
Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Мах
Интенсивность движения достаточно серьезная, участок требовал обновления.
В настоящее время подрядчик работает сразу на двух отрезках: фрезерует старое покрытие и укладывает выравнивающий слой. Работы проходят в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», на ремонт направлено свыше 120 миллионов рублей.
Завершение работ запланировано к 10 ноября.