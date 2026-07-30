ВАЗ-2114 разворотило после «встречи» с грузовиком с полуприцепом в Пскове

В Пскове водитель ВАЗа столкнулся с грузовиком с полуприцепом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля в 13.30 у дома №3-а по улице Новаторов.

Водитель ВАЗ-21140, молодой человек 2006 года рождения, выехал на главную дорогу с прилегающей территории, не предоставив преимущество в движении, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом «Кроне». Грузовиком управлял мужчина 1969 года рождения.

Пострадал водитель ВАЗ, госпитализирован в областную больницу. Водители трезвые.

Грузовик двигался со стороны улицы Индустриальной в сторону улицы Новаторов.