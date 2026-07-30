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В Пскове оштрафовали водителя «Киа», создавшего утром аварийную ситуацию на улице Коммунальной

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Женщину - водителя автомобиля «Киа», которая выехала на встречную полосу на улице Коммунальной в Пскове и создала аварийную ситуацию на дороге сегодня утром, 30 июля, привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 7,5 тысячи рублей, сообщили в УМВД России по Псковской области. 

Скриншот видео «Псков. За рулем» / Мах

Сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову оперативно отреагировали на публикацию и начали проверку. По итогам удалось установить, что водителем автомобиля «Киа» является женщина 1992 года рождения. Ее привлекли к административной ответственности.

В отношении нарушителя составлен протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Ей назначен штраф в размере 7,5 тысячи рублей.

«Уважаемые водители! Призываем вас быть предельно внимательными и собранными за рулём. Помните: дорога не прощает ошибок — даже один неверный манёвр может привести к тяжёлым, а порой и непоправимым последствиям.  Если вы стали очевидцем нарушения правил дорожного движения, не оставайтесь в стороне — незамедлительно сообщите об этом в полицию», — призвала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Юлия Федорова.

Напомним, сегодня утром водитель «Киа» создала аварийную ситуацию на улице Коммунальной в Пскове.

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