Топливный кризис: как псковским таксистам удается остаться в строю при любых условиях? 

Лето — пора отпусков и путешествий на автомобиле. Но в этом году представителям многих сфер пришлось вносить экстренные коррективы в свою работу из-за обострившейся нехватки бензина не только в Псковской области, но и в целом по всей России. Под угрозой оказались туризм, пассажироперевозки, аграрии и даже привычное для всех такси. Многие уже не представляют своей жизни без данной услуги. Поэтому топливный кризис вызвал волнение среди водителей такси и пассажиров. Однако сильного сбоя в работе таксистов замечено не было. Какую помощь оказывали водителям в условиях топливного дефицита? От кого они получали поддержку? Псковская Лента Новостей пообщалась с руководителем компании по аренде автомобилей такси в Пскове «Ольгинский парк» Ильей Вересовым, который рассказал, как выстаивается работа с таксистами и как им помогали «пережить» топливный кризис.

- Илья Евгеньевич, компания «Ольгинский парк» — одна из крупнейших по аренде автомобилей под такси в Псковской области. Как ваши арендаторы справлялись с работой в период нехватки топлива?

- Мы заключили договоры с топливными компаниями, и водители могли заправляться без особых проблем. Наша организация всегда старается оказывать поддержку арендаторам. И этот случай - не исключение. У нас сложились хорошие отношения, в том числе, и с нашим министерством транспорта, поэтому нам проще принимать решения в сложных ситуациях. Мы знаем, кто готов оказать содействие и поддержку в нужный момент. Мне кажется, это немаловажно и для нас, и для водителей, и для региона в целом.

- А какую еще поддержку вы оказываете вашим арендаторам?

- У нас достаточно лояльное отношение как к новым арендаторам, так и к нашим постоянным клиентам, на рынке мы уже более 25 лет, поэтому нам удалось заполучить доверие многих. Тем, кто впервые приходит к нам за автомобилем, мы предлагаем целый ряд льгот. Например, в «Ольгинском парке» нет залогов. Желающий пойти работать в такси может арендовать у нас авто с нулем в кармане, а к вечеру уже заработать первые деньги. Также первый месяц мы предоставляем автомобили по пониженной стоимости. Новичкам мы оказываем полное сопровождение в подготовке документов для работы в такси. Для нас и для них — это плюс. В нашей компании подготовка документов уже поставлена на поток, поэтому это ускоряет процесс. Когда человек занимается этим сам, он может ошибиться, затем ему нужно будет что-то заново переделывать. А мы все это делаем бесплатно.

- Вы следите за изменением в законодательстве в области такси?

- Конечно, иначе и быть не может. У нас все работают легально. Наши сотрудники ездят на всероссийские съезды, например, осенью несколько человек полетят в Сочи, чтобы точно знать все самые актуальные изменения в законодательстве о такси.

- А с какими фирмами такси вы сотрудничаете?

- В основном с сервисами «Яндекс» и «Максим», так как они наиболее распространены в нашем регионе. Зачастую к нам приезжают представители, например, «Яндекса», которые объясняют на что обратить внимание при работе с данной платформой.

- Вернемся к льготам, а какие преимущества существуют для ваших постоянных арендаторов?

- Для них у нас пониженная комиссия. Обычно мы берем 3%, а для тех, кто с нами давно, понижаем эту ставку. Также мы можем отпустить водителя на несколько дней без оплаты автомобиля. Допустим, нужно человеку уехать на пару дней куда-то, а автомобиль ему нравится, он к нему привык и не хочет его терять. Мы закрепляем за ним этот автомобиль без оплаты на данный промежуток времени. Нашим водителям, которые с нами уже годами, мы разрешаем и дней на 10 так оставлять автомобиль. Также мы можем приостанавливать договор аренды.

- У вас есть система выкупа автомобиля. Расскажите, как это работает?

- Здесь все просто. В нашем автопарке под такси предлагаются автомобили не старше пяти лет. Все машины, которые выходят за рамки этого возраста, мы сдаем под выкуп, то есть человек платит нам, как за аренду, а по истечении определенного срока мы ему этот автомобиль отдаем. Но стоит отметить, что при таком механизме человек ремонтирует автомобиль сам.

- То есть, если автомобиль в обычной аренде, то ремонтирует его компания?

- Само собой. У нас в «Ольгинском парке» есть свой сервис. Он, конечно, работает не круглосуточно, но зато каждый день, без выходных. Мы обслуживаем автомобили сами. У нас также есть своя служба обеспечения, которая выезжает на место в случае непредвиденных ситуаций. Например, машина сломалась, проблемный пассажир или произошло ДТП. Что делать в такой ситуации? Наша служба выезжает и решает этот вопрос. Более того, мы для работы выдаем всё необходимое, в том числе детские кресла.

- Машину можно арендовать только в Пскове?

- Нет, наши филиалы есть в Себеже, Порхове, Опочке, Острове и Печорах.

- А какие автомобили в вашем парке?

- У нас самый большой парк в области. Есть автомобили Lada Granta, Lada Vesta и Renault Logan, Hyundai Solaris. В нашем регионе нет необходимости сдавать дорогие иномарки, так как в «Яндексе» нет подходящего тарифа. Под «максимальный» тариф «комфорт» подходят и Lada Vesta, и дорогая иномарка.

- Какая стоимость аренды машин?

- Под тариф «эконом» у нас подходят Lada Granta, их стоимость от 990 рублей до 1590 рублей в сутки за автомобиль 2026 года, Lada Vesta — до 1800 рублей в сутки.

- Можно ли у вас взять автомобиль не под такси, а взять в прокат на несколько суток?

- Да, можно. Но не в «Ольгинском парке», а в https://rentcar-pskov.ru.

- Какие машины доступны в прокате?

- Здесь выбор авто шире, чем под такси. Каждый сможет подобрать что-то для себя: от Lada Vesta до хорошего нового автомобиля среднего класса. Ценовой диапазон также вариативный. Также машины можно взять со страховкой КАСКО.

- Кем востребован прокат автомобилей?

- Услуга актуальна, особенно летом. Туристы приезжают отдыхать и берут машину для путешествий по области. А также услуга востребована у местных жителей, например, при поломке личного автомобиля, либо когда нет своего автомобиля, но необходимо передвигаться по городу и области.

- Минимального количества дней аренды нет?

- Нет, можно брать на любое время, но чем на более длительный срок арендуется автомобиль, тем дешевле стоят сутки проката.

- Транспортные средства сдаются уже заправленные?

- Да, с полным баком. У нас есть правило: взяли с полным баком, отдали с полным. Если не хотите сами заправлять, то можно за дополнительную стоимость переложить эту задачу на нас.

- А как обстояли дела с арендой во время топливного кризиса?

- У нас есть такая опция, как «заправим авто за вас». То есть, чтобы люди в очередях не стояли, мы сами занимались заправкой.

- В конце разговора хотелось бы подвести небольшой итог. Почему стоит выбирать именно «Ольгинский парк» и https://rentcar-pskov.ru?

- Все просто: у нас самый большой парк в области, новые автомобили, лояльный подход к клиентам, гибкая система скидок. Мы всегда готовы прийти на помощь в оформлении документов и в любых других ситуациях.

Беседовала Александра Мошина

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