Суд отменил двойное наказание для великолучанки за ДТП с девочкой

Великолукский городской суд исключил двойное наказание за одно деяние, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Судья Великолукского городского суда рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.24 КоАП РФ, в отношении жительницы Великих Лук.

Согласно материалам дела, в мае в Великих Луках местная жительница, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при выезде с прилегающей территории нарушила пункт 17.3 ПДД – не уступила дорогу несовершеннолетней велосипедистке, двигавшейся по тротуару. В результате столкновения здоровью девочки причинён лёгкий вред, она была госпитализирована в больницу.

Инспектор Госавтоинспекции вынес в отношении великолучанки постановление о привлечении к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении (статья 12.18 КоАП РФ), назначен штраф.

Также в отношении женщины составлен административный протокол за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего (часть 1 статья 12.24 КоАП РФ).

При рассмотрении данного дела об административном правонарушении судьей была учтена правовая позиция Конституционного суда РФ, согласно которой недопустимо двойное привлечение к административной ответственности за два правонарушения, охваченных одним событием.

С учётом того, что нарушение повлекло причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшей несовершеннолетней, суд признал великолучанку виновной по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ. При этом постановление инспектора Госавтоинспекции о привлечении женщины по статье 12.18 КоАП РФ отменено, с прекращением производства.

По итогам рассмотрения дела жительнице Великих Лук назначен административный штраф в размере 7 500 рублей (в пределах санкции указанной статьи).