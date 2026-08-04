Полковник полиции рассказал псковичам, как одна секунда может спасти жизнь

В чем главные факторы риска на перекрестках и какие ошибки совершают водители, пешеходы, находясь на этих участках, рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Андрей Кабишев в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM».

Гость студии напомнил, что сегодня на территории области стартует всероссийская социальная кампания «Провижение безопасности».

«Надеюсь, с ее помощью удастся сформировать устойчивую культуру соблюдения правил дорожного движения на перекрестках, поскольку это один из наиболее сложных и потенциально опасных участков улично-дорожной сети», — подчеркнул Андрей Кабишев.

По его словам, за первые шесть месяцев 2026 года на территории области зарегистрировано 282 дорожно-транспортных происшествия, в которых 354 человека получили ранения. При этом число погибших сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года — 36 человек.

За первое полугодие 2026 года на территории области зарегистрировано 73 ДТП на перекрестках, в которых один человек погиб, ранения различной степени тяжести получили 103 человека.

Благодаря анализу аварийности, полковник полиции выделил ключевые причины ДТП на перекрестках:

Нарушение правил проезда перекрестков, в том числе игнорирование требований дорожных знаков и сигналов светофора. Нередки случаи, когда водители, стремясь сэкономить несколько секунд, совершают проезд на запрещающий сигнал либо не предоставляют преимущество транспорту, имеющему на это право в соответствии с ПДД;

Превышение скорости при подъезде к перекрестку. Высокая скорость существенно увеличивает тормозной путь и сокращает время для принятия решения, что в условиях плотного графика становится критическим фактором;

Невнимательность водителя. Это отвлечение на мобильные устройства, разговоры и иные действия, не связанные с управлением автомобилем;

Нарушения со стороны пешеходов. Нередко граждане пересекают проезжую часть на запрещающий сигнал светофора либо вне пешеходного перехода, полагая, что успеют перебежать дорогу до приближения транспорта. Такое поведение создает прямую угрозу не только для самих пешеходов, но и для водителей, которые могут не успеть среагировать на внезапное появление человека на проезжей части.

Со своей стороны Госавтоинспекция проводит комплексную работу по снижению аварийности, в том числе и на перекрестках: установлен усиленный надзор за соблюдением правил дорожного движения, организуются профилактические мероприятия для формирования культуры безопасного дорожного движения, а также налажено взаимодействие с органами местного самоуправления по совершенствованию организации дорожного движения.

Очень важную роль играет и информационно-разъяснительная работа. «Мы регулярно проводим акции, направленные на привлечение внимания граждан к проблемам безопасности на перекрестках. Демонстрируем реальные примеры дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Рассказываем о причинах, о типичных ошибках, которые допускают водители и пешеходы», — подчеркнул Андрей Кабишев.

Однако усилий одной лишь Госавтоинспекции недостаточно для кардинального изменения ситуации. По словам полковника полиции, безопасность на дорогах — это результат совместных действий государства, общества и каждого отдельного участника дорожного движения.

«Соблюдение правил дорожного движения — это не формальность, а жизненная необходимость. Каждый раз, принимая решение нарушить правила, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и других людей: водителей, пассажиров, пешеходов. А перекресток - это то место, где особенно важно проявлять максимальную осторожность, внимательность и уважение к другим участникам движения. Помните, секунда, потраченная на оценку ситуации, может спасти жизнь», — подчеркнул Андрей Кабишев.

Отвечая на вопрос о том, для кого перекресток более опасен, полковник полиции уточнил, что самыми незащищенными являются именно пешеходы. Основные факторы опасности - игнорирование сигнала светофора, превышение скоростного режима, отвлекающиеся на собственные гаджеты водители. «Рецептом» успеха и безопасности, по словам гостя студии, являются камеры, фиксирующие нарушения.