Правило «Золотого часа»: псковским водителям напомнили, что от их действий зависят жизни пациентов скорой 

От уровня подготовленности водителей на дороге зависит жизнь пациента в карете скорой помощи, рассказал заместитель главного врача Псковской станции скорой медицинской помощи по территориальному центру медицины катастроф Владимир Каушнян в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Когда на станцию скорой помощи поступает звонок о дорожно-транспортном происшествии, где есть пострадавшие, диспетчер, проведя опрос, принимает решение и выбирает ближайшую к месту ДТП свободную бригаду. Вызов с места аварии считается приоритетным. Как отметил гость студии, время прибытия кареты скорой помощи зависит, в том числе, и от уровня подготовленности водителей на дороге. «Имеются в виду не водители скорой помощи, а водители, которые видят скорую помощь, летящую с мигалкой и с шумовым сигналом. Зачастую не пропускают. Но чем мы быстрее доедем, тем больше шансов у пострадавшего выжить. Правило "Золотого часа"», — пояснил Владимир Каушнян.

«Золотой час» в медицине - время, когда здоровье попавшего в критическое положение человека балансирует на грани жизни и смерти, и когда пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь.

По мнению заместителя главврача Псковской станции скорой медицинской помощи, культура вождения на дорогах страдает у многих гражданских водителей. Иногда бывает, что и скорая помощь попадает в ДТП, признал он. «Мы стараемся избегать такого. У нас регулярно проводятся занятия с водителями скорой помощи, а также и с бригадами скорой помощи. Обучаем их алгоритму действий при ДТП», — поделился Владимир Каушнян.