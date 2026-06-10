День из жизни скорой помощи

Скорая помощь - это те профессионалы, на которых люди уповают, когда это необходимо. Это те медики, которые всегда окажутся рядом в случае беды, где бы ты ни был, во сколько бы с тобой эта беда не приключилась. И это вовсе не супергерои, сошедшие со страниц комиксов Marvel или DC. Это обычные парни и девушки, мужчины и женщины. В репортаже Псковской Ленты Новостей вы узнаете об одном рядовом трудовом дне бригады №10 Псковской станции скорой помощи.

Рабочий день начинается у всех одинаково – со сбора сумок. В ней – необходимые лекарства, бинты, жгуты и многое другое.

«Собираем все сами», – делится фельдшер Псковской станции скорой помощи Кристина Ходоренко.

В свободное от вызовов время фельдшеры, врачи и медсестры находятся в комнатах отдыха, либо в одном из излюбленных мест – на кухне, обсуждая рядовые и житейские проблемы.

«Десятая бригада на вызов», – звучит из динамика, и бригада из фельдшеров Егора Жуковского и Кристины Ходоренко, а также одного корреспондента садится в машину и выезжает на первый и далеко не последний вызов.

Егор работает в скорой помощи с 2015 года. Сначала был санитаром, с чего обычно и начинают студенты-медики, потом стал фельдшером. Кристина, не считая практики, на скорой работает 7 месяцев. Егор внимательно следит за ней и обучает всем тонкостям работы.

«День начинается, а иногда и заканчивается в 7 утра тем, что объезжаешь одних и тех же бабушек. Это тоже часть нашей работы», – сказал Егор Жуковский.

Первый вызов – прихватило спину. Для понимания читателей, сейчас на скорой помощи фельдшеры пользуются планшетами со специальной программой, куда приходят все имеющиеся данные по вызову: имя и фамилия пациента, его адрес и симптоматика, с которой он обратился.

«Вызов прилетел. Заболела спина в автосервисе. Догадываюсь даже, почему», - заметил Егор.

И вот уже белая карета, как пелось в той самой песне, едет через весь город на помощь.

Пока мы с водителем Андреем ждали медиков, он рассказал об автомобилях, на которых передвигаются бригады: «Газели хорошие. У меня, правда, бензиновая, разгоняется тяжеловато. Есть дизельные, вот они шустрые».

А также он рассказал, как водители реагируют на скорую. Он отметил, что псковские водители, в массе, относятся с пониманием: не подрезают, «учить» не пытаются, пропускают, если это необходимо.

А в это время после необходимого опроса, сбора жалоб бригадой скорой помощи принимается решение о госпитализации.

На мой вопрос о том, много ли таких вызовов и какие они обычно, Егор сказал, что вызовов обычно всегда много. И это действительно так. Небольшой спойлер: бригада выехала со станции в 9:30, а вернулась на обед уже только в 16:00.

«Едем дальше на Октябрьский проспект. Кто-то задыхается», – сказала Кристина, глядя в планшет.

Новый пациент, новые жалобы и вновь необходима госпитализация. Пожилой мужчина не может сам передвигаться.

«Пойду поищу кого-нибудь», – говорит Кристина и удаляется обзванивать соседей на предмет крепких и здоровых мужчин, чтобы помогли транспортировать пациента до машины. Помощь не заставила себя ждать – отзывчивые соседи оперативно доставили пациента на носилки.

На самом деле, ситуация с поиском помощи нередкая. Зачастую в бригаде может находиться две хрупкие девушки. Поэтому, если у вас вдруг такая юная девушка попросила помочь, - это не новая схема мошенничества. Помощь действительно нужна.

Доставив пациента в Псковскую областную клиническую больницу, бригада возвращается в машину и раздается звонок – на связи диспетчерская. Казалось, что уже можно ехать на станцию и немного выдохнуть. Однако стоило выдвинуться - новый вызов. Аллергия. И вновь карета рассекает дорожный трафик, спеша на помощь.

На корреспондента пациенты реагировали по-разному – кто-то просил остаться за дверью, а кто-то, как следующая пациентка, к которой мы ехали, в шутку попросила «засветить пленку» в фотоаппарате.

На вызове женщина рассказала, что тоже отработала всю свою жизнь в медицине – операционной медсестрой. От госпитализации отказалась. Посчитала, что контролирует состояние, но попросила у фельдшера оставить ампулу преднизолона на случай, если аллергическая реакция обострится, на что получила решительный отказ. «Не положено», – сказал Егор.

Во время очередного переезда Егор поделился, что сейчас люди стали менее контактными. Он это связывает с тем, что многие относятся к скорой помощи, да и не только, как к очередной сфере услуг.

Нередко фельдшерам приходится искать неординарные пути для помощи больному. Следующий пациент решительно отказывался от госпитализации, хотя показаний к этому было множество – анемия, аутоиммунное заболевание и низкое давление.

На месте фельдшеры сняли у пациента ЭКГ, измерили артериальное давление и пульс, провели опрос.

Больной решительно настаивал на том, что уже записался к врачу в Санкт-Петербурге и поедет туда, несмотря на вразумления супруги, и отказывался от госпитализации.

«Мы, мужики, всегда так. В больницу только на носилках», – пошутил Егор.

Решение нашлось – фельдшер предложил вызвать участкового врача. Он должен будет назначить пациенту внутримышечно препараты железа, чтобы нормализовался пульс и давление (фельдшерам скорой помощи подобные назначения делать нельзя). Так он сможет достичь своей цели и съездить в Петербург к лечащему врачу.

Следующий вызов – жалобы на боль в груди. Звучит угрожающе, однако такой вызов не требует экстренной помощи. Практика показывает, что многие пациенты, чувствуя боли в области грудной клетки, первым делом думают – инфаркт. На самом деле все может оказаться иначе, вплоть до невралгии. Но этот случай потребовал особого внимания: много лет назад пациентка перенесла инсульт. Фельдшеры произвели ряд необходимых манипуляций и заранее установили женщине внутривенный катетер. После этого ее нужно было доставить в областную больницу для более точного установления диагноза.

«Многие немножко путают, что должна делать скорая помощь. Мы не лечим людей в полном смысле слова. Мы оказываем, в основном, симптоматическую помощь и, при необходимости, везем пациента в больницу. Там уже пациенту сделают необходимые анализы и поставят точный диагноз. У нас лаборатории в машине нет, мы так не можем. Мы ставим предварительный диагноз», – объяснил Егор Жуковский.

Едва передали женщину в заботливые руки врачей областной больницы, у Егора зазвонил телефон – диспетчерская. На этот раз звонок принес радостную весть – можно ехать на обед, после которого продолжилась череда из вызовов, жалоб и сложных решений.

Каждый день медики скорой помощи совершают небольшие подвиги. Хронический недосып и усталость для них, как старые друзья, к которым ты привык. Тем не менее они полны решимости продолжать это нелегкое дело. Потому что работу на скорой нужно любить. Иначе там не задерживаются. В скорой работают такие же люди, как и мы с вами. Они также устают, хотят спать и кушать. Но, поверьте, они делают все возможное, чтобы вам помочь.

Андрей Николаев