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Ремонт 17 км трассы Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок закончат к концу сентября

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В Пыталовском округе ремонтируют 17 километров трассы Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на участке с 95-го по 112-й километр идёт укладка верхнего слоя асфальта. До этого подрядчик заменил трубы, отфрезеровал покрытие и уложил выравнивающий слой.

Дорога входит в опорную сеть региона и обеспечивает транспортную доступность для местных жителей и транзитного транспорта.

На ремонт направлено 435 миллионов рублей из федерального бюджета. Завершить работы планируют в конце сентября.

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