 
АвтоМир

Дорожные работы по проектам ТОС стартовали в Пскове

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В Пскове началась реализация проектов-победителей городского конкурса ТОСов, 19 из 66 заявок посвящены асфальтированию парковок, проездов и пешеходных дорожек. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: канал Бориса Елкина в Max

«Во дворе дома №1Б на улице Печорской стартовали работы по устройству парковки, а вдоль дома №12 по улице Шестака ремонт проезда», — поделился Борис Елкин. 

Глава города отметил, что благодаря активной позиции ТОСов в рамках двух контрактов выполнят важные для жителей мероприятия:

  1. устройство парковки вдоль дома №8 по ул. Алексея Алёхина; 
  2. устройство парковки и тротуара вдоль дома №46 по ул. Коммунальной;
  3. устройство парковки вдоль дома №1 по ул. Майора Доставалова;
  4. ремонт покрытия проезда вдоль дома №3 по ул. Набат;
  5. устройство парковки вдоль дома №1Б по ул. Печорской;
  6. ремонт покрытия проезда вдоль дома №20 по ул. Труда;
  7. ремонт покрытия проезда вдоль дома №12 по ул. Шестака;
  8. устройство тротуара рядом с домом №64 по ул. Юбилейной;
  9. ремонт покрытия проезда вдоль дома №55 по ул. Юбилейной;
  10. устройство парковки вдоль дома №43 по ул. Ижорского Батальона;
  11. ремонт проезда вдоль дома №1 по ул. Детской;
  12. ремонт проезда вдоль дома №11 по ул. Калинина;
  13. ремонт проезда вдоль дома №26 по ул. Льва Толстого;
  14. ремонт проезда вдоль дома №16 по ул. Некрасова;
  15. ремонт проезда между домами №55а и №61а по ул. Николая Васильева;
  16. ремонт пешеходной дорожки вдоль дома №14 по ул. Новгородской;
  17. ремонт парковки вдоль дома №28 по ул. Новгородской;
  18. ремонт парковки вдоль дома №32 по ул. Новгородской;
  19. ремонт парковки вдоль дома №33А по Октябрьскому проспекту.
 
«Буду держать ход работ на контроле и делиться новостями о том, как преображаются дворы», - заверил Борис Елкин.

Глава города от всей души поблагодарил все ТОСы за активную позицию и неравнодушие к судьбе своего двора и родного города. Он подчеркнул, что благодаря их инициативе Псков становится уютнее и удобнее для жизни.

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