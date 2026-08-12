Дорожные работы по проектам ТОС стартовали в Пскове

В Пскове началась реализация проектов-победителей городского конкурса ТОСов, 19 из 66 заявок посвящены асфальтированию парковок, проездов и пешеходных дорожек. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в Max.

Фото здесь и далее: канал Бориса Елкина в Max

«Во дворе дома №1Б на улице Печорской стартовали работы по устройству парковки, а вдоль дома №12 по улице Шестака ремонт проезда», — поделился Борис Елкин.

Глава города отметил, что благодаря активной позиции ТОСов в рамках двух контрактов выполнят важные для жителей мероприятия:

устройство парковки вдоль дома №8 по ул. Алексея Алёхина; устройство парковки и тротуара вдоль дома №46 по ул. Коммунальной; устройство парковки вдоль дома №1 по ул. Майора Доставалова; ремонт покрытия проезда вдоль дома №3 по ул. Набат; устройство парковки вдоль дома №1Б по ул. Печорской; ремонт покрытия проезда вдоль дома №20 по ул. Труда; ремонт покрытия проезда вдоль дома №12 по ул. Шестака; устройство тротуара рядом с домом №64 по ул. Юбилейной; ремонт покрытия проезда вдоль дома №55 по ул. Юбилейной; устройство парковки вдоль дома №43 по ул. Ижорского Батальона; ремонт проезда вдоль дома №1 по ул. Детской; ремонт проезда вдоль дома №11 по ул. Калинина; ремонт проезда вдоль дома №26 по ул. Льва Толстого; ремонт проезда вдоль дома №16 по ул. Некрасова; ремонт проезда между домами №55а и №61а по ул. Николая Васильева; ремонт пешеходной дорожки вдоль дома №14 по ул. Новгородской; ремонт парковки вдоль дома №28 по ул. Новгородской; ремонт парковки вдоль дома №32 по ул. Новгородской; ремонт парковки вдоль дома №33А по Октябрьскому проспекту.

«Буду держать ход работ на контроле и делиться новостями о том, как преображаются дворы», - заверил Борис Елкин.

Глава города от всей души поблагодарил все ТОСы за активную позицию и неравнодушие к судьбе своего двора и родного города. Он подчеркнул, что благодаря их инициативе Псков становится уютнее и удобнее для жизни.