Дорожные работы по проектам ТОС стартовали в Пскове

В Пскове началась реализация проектов-победителей городского конкурса ТОСов, 19 из 66 заявок посвящены асфальтированию парковок, проездов и пешеходных дорожек. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в Max.
Фото здесь и далее: канал Бориса Елкина в Max
«Во дворе дома №1Б на улице Печорской стартовали работы по устройству парковки, а вдоль дома №12 по улице Шестака ремонт проезда», — поделился Борис Елкин.
Глава города отметил, что благодаря активной позиции ТОСов в рамках двух контрактов выполнят важные для жителей мероприятия:
- устройство парковки вдоль дома №8 по ул. Алексея Алёхина;
- устройство парковки и тротуара вдоль дома №46 по ул. Коммунальной;
- устройство парковки вдоль дома №1 по ул. Майора Доставалова;
- ремонт покрытия проезда вдоль дома №3 по ул. Набат;
- устройство парковки вдоль дома №1Б по ул. Печорской;
- ремонт покрытия проезда вдоль дома №20 по ул. Труда;
- ремонт покрытия проезда вдоль дома №12 по ул. Шестака;
- устройство тротуара рядом с домом №64 по ул. Юбилейной;
- ремонт покрытия проезда вдоль дома №55 по ул. Юбилейной;
- устройство парковки вдоль дома №43 по ул. Ижорского Батальона;
- ремонт проезда вдоль дома №1 по ул. Детской;
- ремонт проезда вдоль дома №11 по ул. Калинина;
- ремонт проезда вдоль дома №26 по ул. Льва Толстого;
- ремонт проезда вдоль дома №16 по ул. Некрасова;
- ремонт проезда между домами №55а и №61а по ул. Николая Васильева;
- ремонт пешеходной дорожки вдоль дома №14 по ул. Новгородской;
- ремонт парковки вдоль дома №28 по ул. Новгородской;
- ремонт парковки вдоль дома №32 по ул. Новгородской;
- ремонт парковки вдоль дома №33А по Октябрьскому проспекту.
Глава города от всей души поблагодарил все ТОСы за активную позицию и неравнодушие к судьбе своего двора и родного города. Он подчеркнул, что благодаря их инициативе Псков становится уютнее и удобнее для жизни.
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