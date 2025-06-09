Истории успеха псковских ТОС

В Пскове состоялся городской конкурс территориальных общественных самоуправлений (ТОС). В этом году победителями стали 34 проекта от активных и неравнодушных псковичей. Подробнее о победителях конкурса читайте в статье Псковской Ленты Новостей.
В этом году на конкурс ТОС в Пскове заявили 72 проекта, победили 34. На реализацию победивших проектов в бюджете города заложено 15 миллионов рублей. Благодаря ТОС жители города сделали многое. В каких-то дворах инициативные жильцы домов установили детские площадки, где-то поставили скамейки, кто-то поменял окна, а некоторые территории обрели новые клумбы, деревья и кустарники.
Недавно состоявшийся конкурс даст возможность еще сотням псковичей увидеть свои дворы в новом обличии, обезопасить их и создать новые места для досуга детей и взрослых.
Псковская Лента Новостей пообщалась с некоторыми председателями победивших ТОС, которые рассказали свои истории успеха. Например, в округе №12 депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова действует самое большое количество ТОС. Их количество равно 17. В этом году победили сразу шесть проектов:
«Наш дом расположен в непосредственной близости от оживленной улицы Леона Поземского и реки Великой. Установка ограждения - вопрос безопасности жильцов и наших детей. В нашем дворе проживает более 10 детей разных возрастов. Реализация нашего проекта позволит существенно повысить качество жизни, улучшив экологию, комфорт и защищенность двора», - поделилась председатель ТОС «Поземского 66» Юлия Мозгалева.
Реализация проекта будет осуществляться с помощью подрядчика. Жильцы дома также будут участвовать в облагораживании территории после выполненных работ. «Будем высаживать растения вдоль забора и проведём ещё один субботник», - рассказала Юлия Мозгалева.
«Инициативы ТОС, по моему мнению, очень важны для региона в целом. Только жильцы конкретной территории могут понять что именно нужно улучшить в их дворе. Мы благодарны представленной возможности. В организации проекта нам очень помог наш депутат округа Григорий Стороненков и его команда. Конечно, мы планируем участвовать в будущих проектах, в этом году мы участвовали в областном и городском конкурсах. Хотелось бы в следующем году заявиться на озеленение двора, так как не все можно сделать своими силами, хотим облагородить кроны деревьев и высадить новые деревья и кустарники», - заключила председатель.
Председатель ТОС «VIP-персоны» Анна Григорьева поделались с Псковской Лентой Новостей своими эмоциями от выигранного конкурса. «Мы в этом году областной проиграли, очень ждали результаты городского, и когда увидели, что мы есть в списке, радости не было предела», - рассказала председатель.
ТОС действует с 10 января 2023 года. За всё время ТОС получил гранты на реализацию 5 проектов из 7 конкурсов.
Во дворе многоквартирного дома установлены детская и воркаут площадки.
«Покрытие именно то, чего нам не хватало», - уверена председатель ТОС.
Теперь, когда обе площадки полностью обустроены и безопасны для эксплуатации, ТОС готовится к подготовке новых проектов.
«Актуальность деятельности ТОС даже не обсуждается. Новые проекты будут, скорее всего, по благоустройству "народных троп", замене скамейки и установке урн», - заявила Анна Григорьева.
В округе №8 депутата Псковской городской Думы Натальи Юрченко победителем стал ТОС «К32», расположенный на улице Коммунальной, 32. Участники ТОС будут устанавливать контейнерную площадку. В конкурсе для реализации этого проекта они выиграли 866 580 рублей.
«В нашем доме всего 4 подъезда, 80 квартир. Почти половина проживающих – это пенсионеры. Собрать средства такого объёма на замену старой площадки не представляется возможным. Обращались и в администрацию города, но земля принадлежит МКД, и в управляющую компанию, но денег лишних нет, так как все средства уходят на поддержание в должном порядке самого дома», - поделилась председатель ТОС Наталия Егорова.
Рядом с домом расположена контейнерная площадка, которая уже давно устарела. Данная площадка создает антисанитарные условия: ветром и птицами мусор разносится по близлежайшим территориям (двор, детская площадка и территории детского сада, школы), рассказала Наталия Егорова. «С бытовым мусором играют дети, что очень травмоопасно. Недавно у мусорных контейнеров было выкинуто несколько коробок лампочек. Дети, возвращаясь со школы, увидели эти коробки, вскрыли, достали лампочки и разбили их по всей территории МКД. Также из-за разбитой мусорной площадки контейнеры на неё не закатываются и стоят посередине тротуара, мешая пешеходам. А еще с территории школы, с места, где проходят линейки, видно нашу контейнерную площадку с разлетающимся мусором», - отметила председатель.
Реализовывать победивший проект ТОС будут совместными силами подрядной организации и активных жителей. Демонтаж старой контейнерной площадки и монтаж новой будут реализованы с помощью подрядной организации, а вот благоустройством и озеленением территории вокруг площадки займутся собственники.
На месте старой площадки будет установлена новая - современная и безопасная площадка закрытого типа.
В следующем году ТОС планирует подаваться на конкурс с проектом безопасного покрытия детской игровой площадки.
В округе №1 депутата Псковской городской Думы, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрия Бурлина действует 9 ТОС. В конкурсе этого года в округе №1 победили шесть проектов:
Стоит отметить, что дом на Некрасова, 52 является памятником культурного наследия конца XIX века. «Вокруг дома есть декоративное ограждение, и вот оно пришло в упадок. Где-то штукатурка отлетела, где-то металлические элементы поржавели. Поэтому требовалось его восстановить. В этом году мы выиграли конкурс на его восстановление», - рассказал Василий Белоцерковский.
Председатель отметил, что в этом году будет сделана половина ограждения, а в следующем году ТОС заявится на конкурс для того, чтобы выиграть средства для восстановления оставшейся части.
Это далеко не все округа, в которых были победители городского конкурса ТОС. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.
ТОСы действуют практически в каждом округе, региональные и городские власти стараются отмечать деятельность активных жителей и выделять дополнительное финансирование на проекты общественного самоуправления. Каждый депутат Псковской городской Думы и его команда готовы оказывать жителям округов поддержу и помощь в создании ТОС.
В заключение хочется отметить, что всех членов территориального общественного самоуправления объединяет одно - желание улучшать территорию своего дома.
Александра Мошина