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Общество

Истории успеха псковских ТОС

11.06.2025 11:11|ПсковКомментариев: 0

В Пскове состоялся городской конкурс территориальных общественных самоуправлений (ТОС). В этом году победителями стали 34 проекта от активных и неравнодушных псковичей. Подробнее о победителях конкурса читайте в статье Псковской Ленты Новостей.

 

В этом году на конкурс ТОС в Пскове заявили 72 проекта, победили 34. На реализацию победивших проектов в бюджете города заложено 15 миллионов рублей. Благодаря ТОС жители города сделали многое. В каких-то дворах инициативные жильцы домов установили детские площадки, где-то поставили скамейки, кто-то поменял окна, а некоторые территории обрели новые клумбы, деревья и кустарники. 

Недавно состоявшийся конкурс даст возможность еще сотням псковичей увидеть свои дворы в новом обличии, обезопасить их и создать новые места для досуга детей и взрослых. 

Псковская Лента Новостей пообщалась с некоторыми председателями победивших ТОС, которые рассказали свои истории успеха. Например, в округе №12 депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова действует самое большое количество ТОС. Их количество равно 17. В этом году победили сразу шесть проектов: 

  • «ул. Освободителей» (улица Освободителей, дома №№6, 7, 18, 21, 35/37). Здесь инициативная группа решила подготовить территорию для дальнейшего благоустройства: вывезти грунт, вырубить кустарники, пни, распланировать участок. На эти цели выделено 500 тысяч рублей 
  • «ул. Шереметева- Балтийская». Территория ТОС - улица Шереметева, дома №№ 1, 22 улица Балтийская, дома №№ 7, 9, 29. На данной территории жители приняли решение установить оборудование игровой площадки. На реализацию этого проекта выделено 500 тысяч рублей.
  • «ул. Невская». ТОС расположен на улице Невской, дома №№ 4, 22, 23, 25, 47/97. Данный ТОС реализует проект по установке оборудования детской площадки и памятной таблички. Для этого они получили 500 тысяч рублей.
  • «Поземского 66». На этой территории инициативные жители будут завершать благоустройство: установят часть ограждения, шлагбаум, проведут выравнивание площадки. 598 450 рублей составила сумма их выигрыша. 

«Наш дом расположен в непосредственной близости от оживленной улицы Леона Поземского и реки Великой. Установка ограждения - вопрос безопасности жильцов и наших детей. В нашем дворе проживает более 10 детей разных возрастов. Реализация нашего проекта позволит существенно повысить качество жизни, улучшив экологию, комфорт и защищенность двора», - поделилась председатель ТОС «Поземского 66» Юлия Мозгалева.

 
Фото: реализация проекта в 2024 году ( установлена часть забора)
 

Реализация проекта будет осуществляться с помощью подрядчика. Жильцы дома также будут участвовать в облагораживании территории после выполненных работ. «Будем высаживать растения вдоль забора и проведём ещё один субботник», - рассказала Юлия Мозгалева.

 
Фото: территория, где будет реализовываться проект в 2025 году
 

«Инициативы ТОС, по моему мнению, очень важны для региона в целом. Только жильцы конкретной территории могут понять что именно нужно улучшить в их дворе. Мы благодарны представленной возможности. В организации проекта нам очень помог наш депутат округа Григорий Стороненков и его команда. Конечно, мы планируем участвовать в будущих проектах, в этом году мы участвовали в областном и городском конкурсах. Хотелось бы в следующем году заявиться на озеленение двора, так как не все можно сделать своими силами, хотим облагородить кроны деревьев и высадить новые деревья и кустарники», - заключила председатель.

  • «VIР-персоны» (улица Ижорского Батальона, 39). ТОС проведет укладку резинового покрытия на детскую площадку. По результатам конкурса ТОС получил 998 999 рублей. 

Председатель ТОС «VIP-персоны» Анна Григорьева поделались с Псковской Лентой Новостей своими эмоциями от выигранного конкурса. «Мы в этом году областной проиграли, очень ждали результаты городского, и когда увидели, что мы есть в списке, радости не было предела», - рассказала председатель. 

ТОС действует с 10 января 2023 года. За всё время ТОС получил гранты на реализацию 5 проектов из 7 конкурсов.

«В этом году и на областной, и на городской конкурс мы подавали заявку с проектом на укладку резинового покрытия на детской площадке. Все наши проекты были направлены на благоустройство детского досуга, для ребят разного возраста, от 3 до 16 лет», - поделалась Анна Григорьева.

Во дворе многоквартирного дома установлены детская и воркаут площадки.

«Покрытие именно то, чего нам не хватало», - уверена председатель ТОС.

Теперь, когда обе площадки полностью обустроены и безопасны для эксплуатации, ТОС готовится к подготовке новых проектов. 

«Актуальность деятельности ТОС даже не обсуждается. Новые проекты будут, скорее всего, по благоустройству "народных троп", замене скамейки и установке урн», - заявила Анна Григорьева.

  • «Набат З». Жители дома будут ремонтировать двор, а именно на данном этапе проводить замену покрытия. На реализацию они выиграли миллион рублей. 

В округе №8 депутата Псковской городской Думы Натальи Юрченко победителем стал ТОС «К32», расположенный на улице Коммунальной, 32. Участники ТОС будут устанавливать контейнерную площадку. В конкурсе для реализации этого проекта они выиграли 866 580 рублей. 

«В нашем доме всего 4 подъезда, 80 квартир. Почти половина проживающих – это пенсионеры. Собрать средства такого объёма на замену старой площадки не представляется возможным. Обращались и в администрацию города, но земля принадлежит МКД, и в управляющую компанию, но денег лишних нет, так как все средства уходят на поддержание в должном порядке самого дома», - поделилась председатель ТОС Наталия Егорова.

Рядом с домом расположена контейнерная площадка, которая уже давно устарела. Данная площадка создает антисанитарные условия: ветром и птицами мусор разносится по близлежайшим территориям (двор, детская площадка и территории детского сада, школы), рассказала Наталия Егорова. «С бытовым мусором играют дети, что очень травмоопасно. Недавно у мусорных контейнеров было выкинуто несколько коробок лампочек. Дети, возвращаясь со школы, увидели эти коробки, вскрыли, достали лампочки и разбили их по всей территории МКД. Также из-за разбитой мусорной площадки контейнеры на неё не закатываются и стоят посередине тротуара, мешая пешеходам. А еще с территории школы, с места, где проходят линейки, видно нашу контейнерную площадку с разлетающимся мусором», - отметила председатель.

Реализовывать победивший проект ТОС будут совместными силами подрядной организации и активных жителей. Демонтаж старой контейнерной площадки и монтаж новой будут реализованы с помощью подрядной организации, а вот благоустройством и озеленением территории вокруг площадки займутся собственники.

На месте старой площадки будет установлена новая - современная и безопасная площадка закрытого типа. 

В следующем году ТОС планирует подаваться на конкурс с проектом безопасного покрытия детской игровой площадки. 

«Конкурсы ТОС - это потрясающая возможность решить многие непосильные для собственников МКД задачи по благоустройству придомовой территории. Своими силами мы привозим песок на детскую площадку, разбиваем клумбы, также в июле этого года будем делать разметку на парковке для автомобилей и устанавливать полусферы. Я надеюсь, что такая мера поддержки активным собственникам, как конкурсы ТОС, будет продолжена и в следующие годы», - заключила Наталия Егорова.

В округе №1 депутата Псковской городской Думы, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрия Бурлина действует 9 ТОС. В конкурсе этого года в округе №1 победили шесть проектов:

  • «Октябрьский, 30». Члены ТОС будут дорабатывать входную группу в подъезде. Чтобы реализовать данную инициативу, активные жители выиграли 307 000 рублей;
  • «Пушкина 7». На территории этого общественного самоуправления появится новый забор с воротами. ТОС получил 957 981 рублей;
  • «улица Ленина, дом №1». Данный ТОС в этом году получил 83 160 на проведение ямочного ремонта в арке дома и 212 748 рублей на создание безопасного двора, установку шлагбаума, зеркала, камеры, прожектора;
  • «улица Некрасова дом 52», здесь активные жители будут восстанавливать ограждение вокруг дома, который является памятником культурного наследия. На реализацию ТОС получило 982 000 рублей;
«Мы выиграли в этом году и в прошлогоднем конкурсе. За счет первого конкурса у нас прошла замена оконных проемов с деревянных на пластиковые. Этот вопрос решился положительно, и сейчас у нас дом преобразился, как бы заулыбался»,- поделился председатель ТОС Василий Белоцерковский. 

Стоит отметить, что дом на Некрасова, 52 является памятником культурного наследия конца XIX века. «Вокруг дома есть декоративное ограждение, и вот оно пришло в упадок. Где-то штукатурка отлетела, где-то металлические элементы поржавели. Поэтому требовалось его восстановить. В этом году мы выиграли конкурс на его восстановление», - рассказал Василий Белоцерковский.

 

Председатель отметил, что в этом году будет сделана половина ограждения, а в следующем году ТОС заявится на конкурс для того, чтобы выиграть средства для восстановления оставшейся части. 

  •  ТОС «ул. Гоголя, д. 1» получил 530 900 рублей на проведение ямочного ремонта во дворе;
  • «Улица Гоголя дом 8». На территории этого ТОС произведут установку шлагбаума. На данную цель выделено 140 300 рублей. 

Это далеко не все округа, в которых были победители городского конкурса ТОС. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

ТОСы действуют практически в каждом округе, региональные и городские власти стараются отмечать деятельность активных жителей и выделять дополнительное финансирование на проекты общественного самоуправления. Каждый депутат Псковской городской Думы и его команда готовы оказывать жителям округов поддержу и помощь в создании ТОС. 

В заключение хочется отметить, что всех членов территориального общественного самоуправления объединяет одно - желание улучшать территорию своего дома.  

Александра Мошина 

Теги: #ТОСы
Источник: Псковская Лента Новостей
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