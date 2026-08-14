Комплексный ремонт улицы Кузнецкой планируется в Пскове

Проблему с парковкой на улице Кузнецкой в Пскове нужно решать комплексно, заявил глава города Борис Елкин в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM (102.6).
К сожалению, этот участок дороги крайне аварийный, отметил глава города: «На нем не каждый день ДТП происходят, но частенько. Да, они, понятное дело, неученые. Но, к сожалению, такие неученые ДТП полностью парализуют улицу Кузнецкую. Движение останавливается напрочь»
Глава Пскова уверен, что вопрос пропускной способности нужно решить вместе с вопросом парковки. «Я думаю, что надо его поднять, когда мы будем ремонтировать. Отдельно это смысла делать нет. Там надо все вместе делать. Вместе с тротуарами, вместе с проезжей частью. Надеюсь, в 2027 году что-то решим», - заключил Борис Елкин.
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