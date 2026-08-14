Комплексный ремонт улицы Кузнецкой планируется в Пскове

Проблему с парковкой на улице Кузнецкой в Пскове нужно решать комплексно, заявил глава города Борис Елкин в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM (102.6).

«Тут палка о двух концах. Понятное дело, что парковочных мест у нас всегда, особенно у соцобъектов, не хватает. На этом участке от площади Победы до Спортивной у нас находятся соцобъекты, в том числе поликлиника. И, конечно, это большое место притяжения. Знаки установлены по левой части, говорящие о том, что нельзя слева парковаться. Стоял вопрос по парковке справа. Конечно, с точки зрения правил дорожного движения, там правильно парковаться параллельно проезжей части, а не "елочкой". Как это, собственно, делают сейчас автолюбители. Многие скажут: да, действительно, больше машин вмещается. Согласен полностью. Но тогда там надо расширить проезжую часть», - сказал Борис Елкин.

К сожалению, этот участок дороги крайне аварийный, отметил глава города: «На нем не каждый день ДТП происходят, но частенько. Да, они, понятное дело, неученые. Но, к сожалению, такие неученые ДТП полностью парализуют улицу Кузнецкую. Движение останавливается напрочь»

Глава Пскова уверен, что вопрос пропускной способности нужно решить вместе с вопросом парковки. «Я думаю, что надо его поднять, когда мы будем ремонтировать. Отдельно это смысла делать нет. Там надо все вместе делать. Вместе с тротуарами, вместе с проезжей частью. Надеюсь, в 2027 году что-то решим», - заключил Борис Елкин.