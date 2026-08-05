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Установку знаков на улице Кузнецкой прокомментировали в администрации Пскова

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Установку знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на улице Кузнецкой прокомментировала администрация города Пскова в Мах.

Фото: Администрация города Пскова

«Знаки будут установлены только по левой стороне дороги, поскольку необходимо обеспечить беспрепятственный проезд машинам. Действуют 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор". Парковка справа, у медучреждений, остается действующей, знаки устанавливать не будем. Но обращаем ваше внимание, что парковка "елочкой" запрещена! Это противоречит правилам ПДД. Парковаться можно стандартным способом – вдоль тротуара. В противном случае, ГАИ будут выписывать штрафы», - пояснили в администрации.

Отмечается, что эти решения были приняты по итогам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 20 мая 2026 года с участием представителя ОГИБДД УМВД России по городу Пскову. 

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