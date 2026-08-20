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Движение в Плюсском округе временно ограничили для подготовки к ралли

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Временное прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения ввели сегодня, 20 августа, в Плюсском муниципальном округе в связи с проведением тренировочных сборов в рамках подготовки к 11 этапу Кубка России, пятому этапу чемпионата Псковской области, финальному этапу Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» — ралли «Пушкинские Горы — 2026», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Ограничения ввели на автомобильных дорогах Детково - Заянье - Шавково от деревни Детково до деревни Сеглицы, от деревни Сеглицы до деревни Заянье и от деревни Заянье до деревни Марьинско Плюсского района с 10:00 до 18:00.

Временное прекращение движения обеспечивает Федерация автомобильного спорта Псковской области. 

Организатор соревнований — президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. Контактный телефон: 89113780581.

«Уважаемые участники дорожного движения, просим учесть данную информацию при планировании поездок. Будьте внимательны и соблюдайте требования технических средств организации дорожного движения», — добавили в министерстве.
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