Движение в Плюсском округе временно ограничили для подготовки к ралли

Временное прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения ввели сегодня, 20 августа, в Плюсском муниципальном округе в связи с проведением тренировочных сборов в рамках подготовки к 11 этапу Кубка России, пятому этапу чемпионата Псковской области, финальному этапу Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» — ралли «Пушкинские Горы — 2026», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Ограничения ввели на автомобильных дорогах Детково - Заянье - Шавково от деревни Детково до деревни Сеглицы, от деревни Сеглицы до деревни Заянье и от деревни Заянье до деревни Марьинско Плюсского района с 10:00 до 18:00.

Временное прекращение движения обеспечивает Федерация автомобильного спорта Псковской области.

Организатор соревнований — президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. Контактный телефон: 89113780581.