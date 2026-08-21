 
АвтоМир

Спрос на автосервисы изменился на фоне перебоев с топливом

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Снижение доступности и рост цен на топливо изменили поведение российских автомобилистов: они стали реже пользоваться личными машинами и откладывать необязательные визиты в сервис. Об этом рассказала директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Изображение сгенерировано нейросетью

По итогам января—июля 2026 года число заездов автомобилей в автосервисы сети сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне и июле спад ускорился до 10%.

«Во многом это связано с тем, что в отдельных регионах сократилась доступность топлива, а его стоимость выросла. Водители стали меньше пользоваться личными автомобилями, переносить поездки и откладывать необязательное обслуживание», — отметила Татьяна Овчинникова.

При этом общее сокращение числа визитов не означает, что машины стали требовать меньше ремонта. Напротив, структура спроса изменилась: автомобилисты чаще приезжают на диагностику топливной системы, двигателя и системы зажигания. Также вырос интерес к проверке свечей, фильтров и форсунок — работам, которые ранее многие водители могли переносить на более поздний срок.

По словам эксперта, на спрос одновременно влияют старение российского автопарка и тревога владельцев из-за ситуации с топливом. Автомобилисты стали внимательнее реагировать на снижение тяги, нестабильную работу двигателя на холостом ходу и рост расхода бензина, предпочитая заранее проверить техническое состояние машины, пишут «Известия».

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