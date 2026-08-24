Ребенок пострадал в результате наезда автомобиля в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 августа в 15.37 у дома №5 по переулку Машиниста.

Водитель «Фольксваген Пассат», молодой человек 2004 года рождения, совершил наезд на девочку 2017 года рождения. По предварительной информации, она перебегала проезжую часть.

Доставлена в детскую областную больницу. Госпитализирована. Водитель трезвый.

Других происшествий с пострадавшими 21-23 августа в Пскове не зарегистрировано.