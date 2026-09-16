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Минтранс показал новый знак парковки для многодетных семей

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Минтранс презентовал новый дорожный знак парковки для многодетных семей на Международном фестивале молодежи. На нем изображена большая белая буква Р на синем фоне, а внизу — символ семьи с тремя детьми.

Изображение: Минтранс России / Telegram

«Его сейчас можно увидеть в центральной зоне экспозиции Минтранса на фестивале. Знак представил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко первый замминистра транспорта Константин Пашков», — рассказали в ведомстве.

В Минтрансе напомнили, что в июле на платформе «Макс» проводился опрос, каким должен быть новый символ. На выбор предлагалось семь дизайнов. В опросе приняли участие почти четыре тысячи человек, победивший вариант получил 46 процентов голосов.

Теперь министерство работает над корректировкой Правил дорожного движения. На следующем этапе внесут изменения в ГОСТ, после чего новый знак появится на улицах.

Как подчеркнули в Минтрансе, это часть большого проекта по созданию комфортной и семейно ориентированной городской среды.

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