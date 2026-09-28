В Пскове сбивший опору освещения и перевернувший УАЗ водитель скрылся с места ДТП

Полиция устанавливает личность водителя, сбившего опору освещения на улице Коммунальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 сентября в 3.58 у дома 62/2.

Водитель УАЗ совершил наезд на препятствие в виде световой опоры с последующим опрокидыванием. С места ДТП скрылся, оставив автомашину. Ведется розыск.

Второе происшествие - наезд на лежащую световую опору водителем другого автомобиля - полиция не оформляла.