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В Пскове сбивший опору освещения и перевернувший УАЗ водитель скрылся с места ДТП

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Полиция устанавливает личность водителя, сбившего опору освещения на улице Коммунальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 сентября в 3.58 у дома 62/2.

Водитель УАЗ совершил наезд на препятствие в виде световой опоры с последующим опрокидыванием. С места ДТП скрылся, оставив автомашину. Ведется розыск.

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Второе происшествие - наезд на лежащую световую опору водителем другого автомобиля - полиция не оформляла.

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