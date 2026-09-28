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Автомобиль проехался по упавшей опоре освещения на Коммунальной в Пскове. ВИДЕО

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Второе ДТП произошло в Пскове ночью на улице Коммунальной после наезда на опору освещения. Видеокамера Pskovline зафиксировала его 28 сентября в 04.05.

Легковой автомобиль проехался по упавшей опоре освещения. После прыжка через препятствие водитель включил аварийную сигнализацию, затем продолжил движение по Коммунальной. 

Напомним, около 4 часов утра на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского автомобиль занесло, он вылетел с дороги, врезался в опору освещения и после оказался на боку. Опора упала на проезжую часть.

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